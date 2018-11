Arranca servicio de DiDi en Chihuahua; busca destronar a Uber

Chihuahua.- La compañía de transporte con base en Pekín, China, oficializó el inicio de operaciones hoy en la ciudad de Chihuahua, en medio de un embate por el mercado contra la estadounidense Uber y la empresa independiente Taxi Cab.



DiDi CUU aseguró ganancias de hasta 11 mil pesos semanales a los primeros 3 mil 500 conductores que completen el proceso de registro en la capital.



De acuerdo con la empresa china creada en 2015, las ganancias semanales que los conductores obtengan por ofrecer su servicio en la plataforma serán hasta 38 por ciento mayores a las de la competencia.



A partir de hoy, la empresa llevará a cabo sesiones cada media hora a choferes interesados en el Hotel Encore Ramada, desde las 10:00 am hasta las 12:30 pm y de 3:00 pm a las 5:30 pm.



El arranque de DiDi en la capital se suma a la decisión de los taxistas de la ciudad de Chihuahua de deslindarse de los concesionarios de transporte particular y fundar su propia empresa Taxi Cab, cuyo servicio se solicitará vía llamada telefónica.



Juan Luévano, dirigente de la empresa, comentó que crearon este servicio para salirse del control que tienen los concesionarios, a quienes por años les han pagado la renta de las placas o de los vehículos.



Al respecto el director de Transportes del Estado, David Holguín, declaró que estas unidades no podrán operar, ya que lo que ampara la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la prestación de servicio a través de una plataforma digital, además del establecimiento de un contrato entre el prestador del servicio y el usuario, lo que existe en otros servicios.



Miguel Ángel Colunga Martínez, diputado local por Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso para regularizar las plataformas digitales que ofrecen sus servicios de transporte. El asunto legislativo pretende reformar la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación para el Estado de Chihuahua y volver obligatorios, entre otras cosas, los exámenes toxicológicos, psicométricos y "de conocimientos".



Sin embargo, Luis Raúl Ronquillo, representante de la organización sindical de taxistas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), rechazó la propuesta de Colunga Martínez, ya que "valida" la competencia desleal entre los transportistas.