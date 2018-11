Basta ya, exigen en velorio de la menor Aris

Chihuahua, Chih.- El velorio de la adolescente de 16 años asesinada en Riberas del Sacramento, Yadali Aristelsi Aguirre Fierro, se llevó a cabo ayer en medio del llanto y la exigencia de familiares y amigos de frenar la violencia contra niñas y adolescentes.



Fue en la capilla cuatro de la sucursal de la avenida Tecnológico de Funerales Miranda, donde el cuerpo de Aris Aguirre descansaba.



Había sido asesinada al norte de la ciudad en la madrugada del domingo. Su cuerpo, semidesnudo, fue hallado sin vida. Había muerto a golpes.



Sobre el ataúd de Aris, custodiado por cuatro coronas de flores, había cartulinas escritas por sus compañeras de la preparatoria: “Exigimos ya no más violencia física y sexual hacia la mujer”, dictaba el mensaje.



Los asistentes se movían en turbas, eran compañeros de Aris, venían desde la secundaria donde tomó clases y de su preparatoria, la Escuela Maestros Mexicanos.



En las bancas había adolescentes cabizbajos, lo hacían para ocultar sus ojos llorosos e inyectados de sangre. Otros suspiraban un aliento pesado mientras parpadeaban fuertemente, intentando contener su agua salada.



Sus amigos, tan jóvenes como ella, entraban en una organizada fila para contemplar lo imposible: una chica asesinada a golpes justo el día en que el mundo conmemora la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



“Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado”, eran los versos de una canción entonada al unísono por sus compañeras.



Cuando la música sonó y las voces se ampliaron, varios salieron de la capilla número cuatro con un andar apresurado. No querían ser vistos llorando por Aris; el llanto se escuchaba desde otros rincones de la funeraria. Otras compañeras alzaban su cabeza hacia atrás para ahorrarse las lágrimas.



“Mi princesa hermosa, te fuiste y nos dejaste un vacío muy grande”, rezaba un mensaje escrito sobre un cartel rosado. “Gracias por todo, princesa. Fuiste una gran persona. Gracias por tus consejos. Por siempre en nuestros corazones”, dictaba otro colgado frente a Aris, frente a todos.



Amigas de Aris contaron que estuvieron con ella el sábado, horas antes de que su amiga fuera abusada sexualmente y abandonada en el interior de un cubo de captación de agua.



Venían de una fiesta que acabó a temprana hora, pero que continuó en otra ubicación.



El velorio aún no había acabado, pero como los jóvenes llegaron en turba, se fueron como tal.



Decenas de adolescentes saliendo, enfrentando el frío con sus ojos irritados, encendiendo un cigarro, recordando a Aris como cualquier estudiante de preparatoria lo haría: riéndose y colmando la tristeza con bromas.