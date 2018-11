Hasta 60 años de cárcel a policías extorsionadores

Chihuahua, Chih.- El policía estatal Víctor González Robles y el agente federal, Reyes Ramiro Polo, en su calidad de coautores del delito de extorsión, podrían alcanzar una sentencia de entre 30 y 60 años de prisión. Los otros detenidos quedaron como cómplices. Ayer se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en la que el Ministerio Público presentó ante el juez al policía estatal y a ocho federales por los delitos de extorsión y posesión de droga en su modalidad simple.



Octavio C. M., policía tercero; Gelasio B. H., policía segundo; Eduardo Francisco P. F., policía segundo; Rafael B. R., policía segundo; José Adolfo P. E, policía segundo; Pánfilo M. H., policía segundo, y José Luis N. O., policía segundo, alcanzarían de 22 a 45 años de prisión, en su calidad de cómplices del delito.



El Ministerio Público solicitó a la juez la prisión preventiva para todos como medida cautelar, debido al riesgo que puede existir para la víctima y de que se sustraigan de la justicia por las penas tan elevadas que pueden alcanzar.



Según la investigación, el agente estatal se presentó ante la víctima como “Comandante Jiménez”, y lo citó en diferentes lugares para exigirle la cantidad de 2 mil 400 dólares para ayudarlo a evitar la cárcel, porque era buscado por la DEA.



A su vez, el policía federal Reyes Ramiro Polo, alias “El Comandante”, le exigió 60 mil dólares después de haberle quitado 4 mil pesos.



ANTECEDENTES



El pasado 23 de noviembre la parte afectada presentó una denuncia por el delito de extorsión (192018/25938), ante Control Interno de la Fiscalía General, en contra del suboficial González Robles, quien lo tenía amenazado con el supuesto de que lo entregaría a la DEA porque existía una orden de aprehensión en su contra, pero que además le ofreció conseguirle otra identidad con documentos oficiales expedidos en el Estado, incluso un acta de defunción con su nombre para que dejaran de seguirlo.



Esa no era la primera denuncia que interpuso “víctima uno”, pues había acudido a dicha autoridad el pasado 28 de octubre de este año, pero no se hizo nada entonces, únicamente se abrió la carpeta de investigación, y el policía dejó de molestarlo por un tiempo.



En una ocasión, el suboficial le marcó el alto a la esposa del extorsionado, se presentó como “Comandante Jiménez”, de la Agencia Estatal de Investigación, y le mostró un documento donde aparecía la foto de su marido y las siglas de la DEA, con varias firmas.



Le mencionó que buscaba a su pareja para poder ayudarlo, y le pidió que se comunicara con él, así lo hizo y “víctima uno” acudió al llamado.



El policía y el afectado hablaron de la orden de arresto que había en su contra, le ofreció cambiarle identidad y mover sus influencias para darle papeles con otro nombre, porque lo había seguido por tres meses y sabía que era un hombre trabajador y con una familia de bien.



“Víctima uno” acudió a la Fiscalía para interponer una primera denuncia. Posteriormente las llamadas eran bajo amenazas, sus palabras eran rudas con el fin de amedrentarlo para que le entregara los dólares que le pidió o de lo contrario habría consecuencias, luego lo citaron en un centro comercial ubicado en avenida Homero y Tecnológico, para que entregara el dinero.



Ante lo anterior, “víctima uno” decidió presentarse de nueva cuenta a la Fiscalía de Control Interno, para denunciar la extorsión, y también para preguntar por la supuesta búsqueda que tenía la DEA en contra.



Con las declaraciones y datos que proporcionó, entre ellos unos audios de grabaciones que hizo con su teléfono, los agentes ministeriales montaron un operativo en dicho centro comercial.



El 23 de noviembre se instalaron en puntos estratégicos en espera de que el policía estatal recogiera el dinero, un total de 4 mil pesos que el denunciante pudo obtener para entregarlos.



Llegó el suboficial en un auto blanco de la línea 300M, bajó y se dirigió a “víctima uno” le exigió el dinero y lo amenazó para que le llevara la cantidad que le había mencionado en su momento, se retiró, subió a su auto y se marchó del lugar, pero fue seguido por los investigadores y detenido en Circuito Universitario y Cordillera Andina.



El caso no terminó ahí, minutos más tarde surgió la llamada del agente federal, Reyes Ramiro Polo, o “El Comandante”, quien le dijo que lo vería en el mismo centro comercial y que llevara dinero.



Habían pasado 20 minutos del primer arresto, los agentes se movilizaron de nueva cuenta y esperaron a que llegara el federal, así sucedió, llegó en una patrulle con varios elementos, bajó y se dirigió al afectado, le exigió 60 mil dólares y le quitó los 4 mil pesos que llevaba, una vez hecho esto los investigadores interceptaron al sujeto uniformado y sus compañeros, pero también a otros que se quedaron cerca de la salida en espera.



Todos fueron desarmados y en la revisión a la patrulla 17166, localizaron seis envoltorios con marihuana, ocho con cocaína, 11 envoltorios con sustancia que se asemeja al cristal y un billete de 20 pesos enrollado con una piedra en su interior.



Patrullas, armas, cargadores, cuchillos, bolsas tácticas, camisolas, chamarras y armamento se aseguraron, cajas con cartuchos, dinero en efectivo, radios y dos básculas, así como los envoltorios de droga, quedaron a disposición del MP.



Los abogados defensores pidieron que se les permitiera llevar el proceso en libertad, sin embargo, la juez decidió que había elementos suficientes para dictarles la prisión preventiva.



Se dio fecha para el 29 de noviembre, para que la juez dicte resolución si vincula o no a proceso a los imputados, en lo que aún será la etapa inicial, y ordenó un cierre de investigación en un tiempo de tres meses.