Solicita FGE información a Embajada de EU sobre víctima de extorsión

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General solicitó a la Embajada de EU en México y al Consulado, información sobre la víctima de extorsión, que aparece entre los buscados por la DEA, de acuerdo con la directora de Control Interno de la FGE, Erika Judith Jasso Carrasco.







La funcionaria, en entrevista exclusiva, mencionó que ellos iniciaron una investigación pero no han encontrado registro alguno sobre la búsqueda de la DEA,







Explicó que entre los documentos que se les aseguraron al policía estatal, Víctor González Robles, presunto responsable de extorsión, había algunas alertas de las que pone EU cuando ofrece recompensa por una persona, esto se buscó pero no pudieron obtener o confirmar el dato.







Dijo que solicitaron el apoyo a la Embajada y el Consulado sobre esa situacion, y se encuentran en espera de la información.







La funcionaria señaló que incluso la víctima les mencionó que tuvo problemas en EU pero antes de regresar a México estaba en proceso de solucionarlo.







Aseguró que en caso de que exista un requerimiento de la autoridad sobre esta persona se realizará el procedimiento legal para que él sea puesto a disposición.







Hasta el momento no hay nada que les refiera que deban proceder con la detención de esta persona, indicó Erika Jasso.