Fiscalía no solicitó helicóptero ni 'Black Mamba' en balacera en las Granjas: 'Maru'

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró que la participación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (Dspm) no contempló el utilizar el helicóptero “Halcón 1”, ni el vehículo táctico “Black Mamba”, en el enfrentamiento ocurrido entre un grupo delictivo y agentes de todas las corporaciones en la colonia Granjas, ya que el operativo lo organizó la Fiscalía General del Estado (FGE).



El hecho ocurrió ayer en las en las calles Sicomoro y cruce con Pimentel de la colonia antes mencionada, donde se detuvieron a ocho personas, que incluyó una mujer embarazada y algunos agentes ministeriales resultaron con heridas por la balacera entre ambos frentes.



La alcaldesa dijo que aunque el operativo fue coordinado entre las corporaciones estatales y municipales, la actuación de todos logró la captura de las personas armadas y no se tuvo civiles lesionados.



No obstante, dijo que el vehículo táctico ha patrullado algunas avenidas importantes de la ciudad, así como la colaboración de la aeronave, con los que se han realizado importantes capturas, que aunque no son visibles o sacadas a la luz pública por los medios de comunicación, representan una importante labor en la lucha contra la delincuencia.