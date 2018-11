Fiscalía protege a su policía, dicen familiares de los federales detenidos

Chihuahua, Chih.- Padres de dos de los policías federales acusados de extorsión denunciaron que la detención de sus hijos fue arbitraria y llena de violaciones a sus derechos, mientras que la carpeta de investigación tiene algunas inconsistencias, según declaraciones de sus hijos, pues ni siquiera conocían al agente estatal.



A los familiares les parece extraño que si la supuesta víctima, que se mantiene en el anonimato, tiene una ficha de la DEA según se dijo en la audiencia, se le esté protegiendo.



“Si la ficha de la DEA de esta persona que está denunciando a ellos (policías federales) está vigente, que es lo que creemos nosotros, quiere decir que la Fiscalía lo está protegiendo a él, y están desviando todo en contra de los policías”, indicaron. Exigieron que a los presuntos se les trate conforme a sus garantías y derechos: “Violaron todos sus derechos, porque nunca les permitieron hacer la llamada, no les leyeron sus derechos, ellos andaban patrullando y lo que me dice mi hijo es que esa droga que llevaban en las camionetas era parte de un decomiso derivado de la persecución de un narcomenudista”, relató Eva Flores, madre de Eduardo.



Comentaron que desde el viernes, día de su detención, se les negó a sus compañeros de la Policía Federal la información de que ellos se encontraran en calidad de detenidos cuando ya habían sido aprehendidos.



“Sus compañeros policías federales, comenzaron a buscarlos al momento que no llegaron, fueron a la Fiscalía a buscarlos y siendo que ellos ya estaban ahí detenidos, un MP de nombre Jesús Fierro negó que tuvieran federales detenidos”, indicaron.



Los policías mencionados serán acusados de complicidad, a pesar de que, comentaron, no tenían relación con el policía de CES detenido y no saber los cargos hasta que fueron procesados, comentaron.



Asimismo, tenían tres meses en la ciudad de Chihuahua, se dedicaban a labores como depositarios y escribientes, por lo que no salen a patrullar las calles a menos que se les requiera, como fue el caso el día en que fueron detenidos.



“Ellos siguen órdenes de su comandante y no le piden ninguna explicación.



No tenían mucho que habían salido de su base que llegaron a Soriana, y a pesar de que la Fiscalía dijo que fueron siete estatales quienes realizaron la detención de los ocho (federales), eso no es cierto, fueron como 15 camionetas con ministeriales y con uso de violencia: los golpearon, los esposaron, los subieron, les gritaron palabras altisonantes, que los iban a refundir y les dieron codazos en el estómago”, explicó la madre de Eduardo.



Mientras que la madre de Rafael B. R., Teresa Rodríguez, comentó que: “Mi hijo trabaja adentro en una oficina y de ahí lo sacaron, entraron, lo maltrataron y lo sacaron a fuerzas. A veces salen a patrullar por la falta de elementos, pero su puesto es adentro”, declaró.



Ambas madres coincidieron en que también las autoridades estatales querían que firmaran que fueron detenidos en una fecha y hora en que no habían sucedido las cosas, pues fue el viernes 23 cuando sucedió el hecho.



“En la audiencia pueden darse cuenta de todos las anomalías que hay en la detención. Los señalaban como posibles consumidores, pero les hicieron prueba antidoping y salieron limpios”, añadió.



Los padres buscarán la ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar las irregularidades. Asimismo solicitaron a la ciudadanía que estuvo presente el viernes 23 de noviembre y grabaron el momento de la detención, para que faciliten el video para poder corroborar cómo se llevó a cabo esta detención.