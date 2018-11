No pidieron la 'Mamba' ni al 'Halcón' por discreción: fiscal

Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Peniche, declaró que debido al trabajo de investigación para detener a la unidad criminal con la que se enfrentó la Policia Estatal no se había pedido el apoyo con la Mamba Negra y el Halcón Uno.







Expuso que el seguimiento de los criminales se realizó de manera discreta por lo que utilizar el vehículo blindado no era una opción adecuada.







Añadió que siempre que se ha pedido el apoyo de la Policia Municipal se ha tenido pero ayer ante la respuesta de los crimínales no podían esperar la llegada de la unidad municipal