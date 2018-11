'Reestructuración de la deuda no obtuvo resultados esperados'

Chihuahua, Chih.- El gobernador del Estado, Javier Corral, declaró que luego de que el cambio en la deuda estatal no obtuvo los resultados esperados ya que están pagando los mismos intereses que antes, por lo que ahora analizan una reestructuración de la deuda, para que esté a más plazo y con esto bajar los pagos y tener más margen de maniobra. Recalcó que esta medida se tomará en caso de que el Gobierno Federal no ayude a Chihuahua en este tema.

Destacó que debido a que subió la tasa de referencia de los bancos, lo que se pensó que sería un ahorro con el cambio de las condiciones de la deuda quedó en mantener prácticamente las mismas circunstancias. “En lugar de pagar más, por lo menos quedamos en lo mismo, pero queríamos ahorrar”, dijo.

Expuso que le ha pedido al nuevo gobierno que apoye a Chihuahua en materia de deuda estatal, ya que en dos años se han ido en pagar solamente deudas. “En caso de que el Gobierno Federal no me ayude, voy a buscar reestructurar la deuda de Chihuahua, no tengo de otra, que no sería propiamente contratar más deuda, o aumentarla, pero si reestructurarla ya no solamente para buscar mejores tasas, sino buscar un plazo más largo, para conseguir recursos para salir adelante ”, dijo.

Añadió que esto sería solamente si no tienen el apoyo federal, ya que tiene que buscar la forma de obtener recursos para que no tenga que estar el Gobernador pidiendo “una limosnita”.

Expresó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya le ofreció apoyar al Estado en una reestructuración de la deuda.

Mencionó que el Gobierno del Estado ha tenido que recurrir a créditos a corto plazo para los cierres de año y que en esta ocasión se tendrá que pedir otro si no obtienen algún apoyo Federal para la última parte del 2018.