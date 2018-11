Buscan dar terapia a los pequeños que presenciaron la balacera

Chihuahua.- El coordinador del centro deportivo Niño Espino, Jorge Morales, relató que durante el tiroteo salieron del lugar al menos 50 niños y 20 adultos.



“En el momento en que se escucharon los primeros disparos, todos los niños salieron de la alberca, junto con sus madres y el personal del centro; se refugiaron en los baños, ahí se les mantuvo hasta que llegaron elementos de la policía que iban armados”.



Los agentes se entrevistaron con los adultos y les explicaron la mecánica para salir de las instalaciones por la puerta del patio donde se encontraban las canchas deportivas.



Replegados por las bardas y con paso veloz llegaron hasta la calle, en ese momento, varios vecinos ofrecieron sus casas para que se ocultaran hasta que pasara el riesgo.



Se notificó a los padres en todo momento, mediante una comunicación por WhatsApp, para que acudieran a unas calles del centro para recoger a sus hijos, dijo el coordinador.



Los niños salieron sin pertenecías, sus mochilas se quedaron en el área de albercas, debido a que la policía les explicó que no podrían llevarse nada dado a que no había tiempo.



Ante la situación vivida, el centro deportivo busca apoyo del Municipio con personal especializado en temas de psicología para atender a los pequeños que vivieron el tiroteo, tratarlos para que no se queden con el trauma y con el miedo de que pueda ocurrir otra situación similar.