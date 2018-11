Defensa de policía estatal pide cohecho y no extorsión

Chihuahua.- La defensa del policía estatal, Víctor González Robles, imputado por el delito de extorsión, solicitó a la Juez que se tomara en cuenta los elementos que hay en el caso, pues si acaso hubiese cometido un delito, sería el de cohecho.







El abogado explicó que debe haber nulidad de la extorsión, ya que el imputado únicamente ofreció ayudar a "víctima uno", para que no lo detuviera la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), que lo buscaba en EU.







Expuso que en la declaración, se menciona que el agente se acercó con la víctima y su esposa para proponerles ayudarlos a evitar la orden de aprehensión de la DEA, para quitarle ese problema, por medio de un abogado iba hacer los trámites, y la víctima le dijo que de cuánto iba a ser el costo, es por ello que no aplica la extorsión sino el cohecho.







En respuesta el Ministerio Público dijo que el agente estatal amenazó a la víctima a través de una llamada, por lo que la entrega de dinero ya no era de forma libre, sino bajo amenazas de que lo iban a ‘cazar’, que lo iban a ‘topar’ y a detener, todo con palabras amenazantes.







Destacó que el delito de extorsión y cohecho, el elemento básico que los diferencia es la voluntad, en cohecho implicaría que la víctima tuviera voluntad libre de entregar dinero, pero en extorsión la voluntad no es libre, está limitada y coaccionada por las amenazas.







De acuerdo con el MP, es evidente que un agente estatal no puede actuar de forma independiente, no está facultado para hacer una colaboración, para hacer una detención y extradición de una persona, requiere de otras autoridades, es entonces que el uso de la supuesta orden de aprehensión no buscaba ayudarlo.