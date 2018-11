Después de la balacera vuelve la normalidad... aunque con temor

Chihuahua.- Un día después de la balacera que se presentó en la colonia Las Granjas, los vecinos salieron para retomar sus vidas, aunque todavía con temor, luego de vivir el enfrentamiento entre sicarios y policías del pasado martes.



El saldo tras el hecho de violencia, fue el robo de un tanque para gas de un calentón y los comentarios de vecinos que vivieron momentos de terror.



Uno de los comentarios más sentidos de las personas, fue la inseguridad que sintieron, algo que, según dicen, no había pasado en esa zona, comentaron un hombre y una mujer de edad avanzada, que se encontraban recargados en un barandal mientras observaban a los policías que resguardaban la escena.



Ayer también abrió sus puertas de manera normal el centro deportivo que fue evacuado, y del que salieron 50 niños y 20 adultos, ubicado a unos metros de donde se presentó la balacera en la calle Velázquez de León de la colonia Granjas.



El lugar se convirtió en un centro de reunión para vecino, incluso hicieron comentarios sobre el vehículo blindado de la Policía Municipal que acudió ayer por la mañana, “porque estaba en el lugar un día después de la balacera y no en el momento en que era necesario para enfrentar a los delincuentes”, incluso se mofaron con el supuesto de que no lo enviaron para que no lo “agujeraran”.



Los propietarios de los locales comerciales, estaban calmados y respondieron algunas preguntas en las que señalaron que cerraron en el momento que iniciaron los disparos y mantuvieron seguros adentro de sus negocios a los clientes que acudieron a realizar compras a esa hora.



Residentes de la calle Velázquez de León, refirieron que en la cuadra no hay niños, “si acaso uno que otro joven”.



Al menos en una vivienda, además de la casa de seguridad, se apreciaron daños por los disparos, uno o dos impactos en la fachada.



En cuanto a los vehículos particulares estacionados en el lugar, no se pudo apreciar si contaban con daños producidos por arma de fuego.



Agentes ministeriales todavía ayer resguardaban los techos de las casas mientras los peritos estaban dentro del domicilio que fue cateado para levantar evidencias.



Agentes tomaron una escalera “prestada” para subir a los techos de casas contiguas. Luego de un lapso, los peritos salieron con varias bolsas y maletas de la casa, evidencias que fueron llevadas a Servicios Periciales para su análisis e integrarlas a la carpeta de investigación.



El material lo subieron a un vehículo sin logotipos, también propiedad de la Fiscalía General del Estado.



Otro trabajador de la FGE se entrevistó con los vecinos para levantar reportes de daños colaterales, y les informaron el procedimiento, como lo es el que pongan una denuncia contra quien corresponda.



Una camioneta Chevrolet Blazer, modelo 95 que contaba con reporte de robo, se encontraba en la cochera, con daños ocasionados por proyectiles de arma de fuego.



Agentes de la Policía Estatal, Vialidad, Ministerial y Municipal, permanecieron en la zona por más de 24 horas resguardando la casa, aunque se desconoce porque estuvieron tanto tiempo en el lugar.



El propietario de una casa contigua a la de seguridad, se quejó con el comandante de la Policía Ministerial que estaba a cargo, pues aseguró que le robaron un tanque para gas, pero también solicitó que le entregaran la escalera que habían tomado los ministeriales, y pidió que los agentes bajaran del techo de su casa porque su esposa estaba asustada.



Esta persona, según algunos policías, sí acudió a la Fiscalía para denunciar el robo de su tanque.