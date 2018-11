Hoy, audiencia contra policías acusados de extorsión

Chihuahua.- La audiencia de vinculación o no a proceso contra ocho policías federales y uno estatal, acusados por los delitos por extorsión y posesión de droga en su modalidad simple, se celebrará hoy a las 9 a. m. en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. Uno.



El policía estatal Víctor G. R., originario de la Ciudad de México es quien supuestamente habría planeado la extorsión por a un ciudadano buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).



Otros detenidos fueron un comandante de la Policía Federal, Ramiro Polo R., así como Octavio C. M., policía tercero; Gelasio B. H., Eduardo Francisco R. F., Rafael B. R., José Adolfo P. E., Pánfilo M. H. y José Luis N. O., todos policías segundo.



Los oficiales fueron detenidos el 23 de noviembre pasado, luego de que el presunto hombre buscado por la DEA los denunciara cuando Víctor G. R. y Ramiro Polo R. intentaron extorsionarlo con el pago de 2 mil 400 dólares para no entregarlo a las autoridades estadounidenses.



De acuerdo con fuentes consultadas, el hombre está siendo buscado por la DEA debido a que dejó de firmar actas como medida cautelar impuestas en Estados Unidos, donde fue investigado hace 16 años por el delito de conspiración por tráfico de drogas. El agente estatal Víctor G. R., utilizó esta información para extorsionar a la víctima.



Familiares de los agentes federales detenidos Eduardo Francisco R. F. y Rafael B. R., originarios del Estado de México y Puebla, respectivamente, asistirán hoy a la audiencia.



La madre de Eduardo, Eva, afirmó que tanto su hijo como los demás policías federales, exceptuando a Ramiro Polo, son inocentes. “Estamos desesperados porque no sabemos qué va a pasar en la audiencia.



Pido que se aclare y que se haga justicia; que se llegue al fondo de la verdad”, manifestó Eva.



De acuerdo con los familiares, el grupo de siete policías federales, quienes fueron acusados por ser cómplices del delito de extorsión, sólo seguían órdenes del comandante, ya que algunos se dedicaban a labores administrativas como depositarios y escribientes.



Los padres comentaron que existen varias anomalías en la detención de los policías federales.



“Mi hijo (Eduardo) me contó que los estatales primero comenzaron a llegar en carros particulares antes de que los detuvieran”, aseguró Eva.



“Mi hijo es inocente. Nunca le leyeron su carta de derechos, no le permitieron hacer una llamada; lo tenían incomunicado e indefenso”, lamentó una de las madres de los detenidos.