Policías detenidos dicen no saber nada de una extorsión

Chihuahua.- En la audiencia de vinculación a proceso, agentes federales declararon ante la Juez en turno sobre su arresto y coincidieron en que desconocían de una extorsión, que llegaron al centro comercial donde los detuvieron, simplemente por ordenes de su comandante "Polo" y sus órdenes no se pueden cuestionar







El comandante "Polo", que fue el primero en hablar. Declaró que durante el arresto no le leyeron sus derechos, que incluso cuando lo presentaron en la cámara para reconocimiento, le entregaron unas láminas para escoger y tomó el número 3, luego lo colocaron en línea junto con un sujeto de barba larga y un agente de turno de tez blanca, luego de unos minutos lo regresaron a la celda.







Este jefe policiaco narró que la droga que traían se la decomisaron a un sujeto con el que se toparon en un patrullaje, mismo que huyó del lugar pero dejó una bolsa amarilla.







Los agentes José Luis N. O., José Adolfo P. E., y Gelacio H. B. manifestaron desconocer que estaban dentro de una extorsión, que únicamente se mueven a patrullar a donde el comandante les ordena porque así lo establece el protocolo de la institución.







También coincidieron con el supuesto hallazgo de la droga en una bolsa amarilla, que arrojó un sujeto y huyó del lugar.







En cuanto a la lectura de sus derechos, expusieron que en el momento de la detención no se los leyeron, y cuando tuvieron oportunidad de hablar con sus abogados, al día siguiente, estás personas les indicaron que firmaran con esa fecha y no con la del día de la detención, como les dijo la autoridad que llenarán un documento.