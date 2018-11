Presuntas víctimas no identifican a federales acusados: defensa

Chihuahua.- Los abogados de siete agentes federales, expusieron, durante la audiencia de vinculación a proceso, que no hay elementos suficientes para inculpar a sus defendidos, pues ni la víctima ni la esposa los reconocen como cómplices.



Destacaron que la Fiscalía General los detiene porque se encuentran en el centro comercial donde supuestamente se da la extorsión, pero los imputados coinciden en que estaban ahí por orden de su comandante, y nada sabían de lo que sucedía.



En el segundo supuesto, narcomenudeo con modalidad de posesión simple, no se ha acreditado que la droga que les encontraron se hayan obtenido de forma ilegal, y existe la declaración de los agentes en el sentido deque en un patrullaje que realizaban, un sujeto al que no pudieron darle alcance la arrojó, y en el momento en que se disponían a llenar el informe policial homologado fueron arrestados, por ello no existe el reporte sobre la droga.



Otro de los abogados refiere que se ha violado el principio de presunción de inocencia, desde que la Fiscalía proporcionó información a los medios de comunicación, pues aparecieron las credenciales oficiales de los imputados.



Refieren que no se acredita la participación de los imputados, no se especifica cuál fue su participación. La Fiscalía sólo señala de forma muy genérica que participaron, no hay indicios, pues ni 'víctima uno' ni 'dos' los señalan a ellos, aseguró uno de los defensores.



En el informe policial homologado no se les atribuye participación, se ha escuchado por todos los imputados que no van en una unidad aislada, deben ir acompañados, y los patrullajes que realizaron fueron ordenados por su comandante, señalaron.



Argumentaron que si se montó un operativo en la mañana, con la supuesta entrega de dinero, en ese momento se pudo dar la flagrancia, contra todos.



Los agentes actuaron en cuanto al reglamento, es su comandante quien decide a dónde van y qué patrullaje van a realizar, recalcaron.



Indicaron a la juez que no se tiene comprobado que los elementos conocieran de la extorsión.



Otra cuestión, según los defensores, fue la evidencia en fotografía, imágenes del dinero que entregó la víctima, que no se cotejó con las que tenían los elementos.