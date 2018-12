Adolescente 'azteca' también disparó contra policías

Chihuahua.- La menor miembro del grupo criminal ‘Los Aztecas’, Gladis P.M., de sólo 16 años de edad, sí disparó contra los ministeriales y mintió al asegurar que estaba embarazada; esto lo hizo para evitar que los agentes la golpearan o maltrataran al momento de su detención.



La adolescente, quien participó activamente en el enfrentamiento entre Aztecas y ministeriales el pasado martes en la colonia Granjas, fue sometida a la prueba de rodizonato de sodio resultando positiva con plomo y bario en ambas manos, lo cual significa que manipuló armas de fuego.



Gladis P.M. llegó a la audiencia privada celebrada antier luego de haber sido revisada por el médico del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) y, horas antes, también por personal de la Fiscalía, pues se temían posibles daños al haber estado expuesta al cruce de balas y gas lacrimógeno.



No obstante, las revisiones no arrojaron datos que confirmaran su supuesto embarazo, al que nunca se refirió ni a la audiencia, ni al tribunal, ni a la defensa.



De lo anterior derivó que no se tomaran medidas especiales ordenándose, sin embargo, por parte del Tribunal de Justicia Para Adolescentes, que se cuidara su salud velando por su integridad física y psicológica, ya que se encuentra en dos grupos vulnerables por ser mujer y ser menor de edad.



El dato de que Gladis P.M. estaba embarazada se explicó -de manera extraoficial- porque quiso evitar golpes y malos tratos. Según elementos que participaron en el arresto, ella gritaba a sus compañeros que no dejaran de disparar, pero al verse perdida, quiso defenderse diciendo a los policías: “Soy menor y estoy embarazada”, por lo que no fue sometida, sino sólo esposada.



Además, trascendió que es madre de un niño de un año que vive con sus abuelos en Ciudad Juárez.



En la audiencia ante el juez especializado en Justicia Para Adolescentes se estableció la legalidad de su detención, misma suerte que corrieron ayer sus compañeros Aztecas, por lo que el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos de tentativa de homicidio, así como acopio de armas de fuego (este último delito federal) y se solicitaron las 144 horas para la audiencia de vinculación o no a proceso.



También se impuso como medida cautelar la prisión preventiva a la menor para que sea internada en el Cersai Número 1.



La menor estuvo acompañada por gente del DIF y un defensor público. Ningún familiar estuvo presente.