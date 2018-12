Alistan operativos preventivos para fiestas navideñas

Chihuahua.- El próximo 5 de diciembre iniciarán formalmente los operativos preventivos por las “Fiestas Decembrinas”, con la finalidad de prevenir la conducción en estado de ebriedad, anunció el titular de la División de Policia Vial, Javier Palacios Reyes.



Serán varias instacias gubernamentales de la iniciativa privada las que participarán en estos operativos preventivos, así lo confirmó Palacios Reyes, destacando a la Comisión Estatal de Seguridad, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, el Municipio de Chihuahua, además de algunos restaurantes y bares de la ciudad.



Recalcó que este operativo comenzará oficialmente el 5 de diciembre y este programa especial es con la finalidad de prevenir la conduccion en estado de ebriedad, y que no sean para sancionar a quien condusca bajo los influjos del alcohol.



El operativo se realizará todos los días, no sólo los fines de semana, de las fiestas decembrinas cuya finalidad será disminuir los accidentes de conductores ebrios o que van bajo los efectos de bebidas embriagantes.



Palacios Reyes aclara que se anunciará el operativo para prevenir a la ciudadanía, con la intención de que no conduscan bajo los influjos del alcohol al salir de las llamadas “posadas”, que tradicionalmente se realizan durante el mes de diciembre.