Autorizan una hora más a la venta de alcohol

Chihuahua.- Los establecimientos en los que se expende, distribuye o ingiere bebidas alcohólicas podrán cerrar una hora más tarde a partir del siete de diciembre y hasta ese mismo día de enero del 2019, con motivo de la temporada navideña, informó el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta.



Observó que el objetivo de ampliar el horario es apoyar a los licenciatarios, permisionarios y operadores de los establecimientos en los que se vende y suministra ese tipo de bebidas durante las fiestas decembrinas.



Por tal motivo, las tiendas de abarrotes autorizadas podrían vender cerveza desde las nueve de la mañana a las 10 de la noche a partir del próximo siete de diciembre del 2018.



Asimismo los restaurantes-bar, salones de baile y fiesta, bar, centros nocturnos, casino y hotel podrán ofrecer los referidos productos desde las 11 a.m a las 03.00 horas.



En tanto, los restaurantes, cantinas, cervecerías, salón de juegos, centros recreativos, parque estacionamiento, sala de degustación y microcervecerias, vinaterías y sotolería, tendrán autorización de venta de bebidas alcohólicas de 11 a.m a 01:00 horas.



A su vez, las agencias de distribución, boutiques, depósitos, licorerías, licorerías de autoservicio y licorería en tienda de supermercados estarán autorizadas para la venta de bebidas entre las nueve de la mañana y 23 horas.



El director general e Gobierno y Transporte precisó que a la hora fijada para el cierre, los establecimientos deberán estar totalmente cerrados y desocupados, sólo podrán permanecer en el local los empleados en un lapso no mayor de 30 minutos.



Indicó que en ese tiempo el personal sólo podrá realizar labores de limpieza, contabilidad ya condicionamiento del negocio.



En el caso de los establecimientos con giro de botella abierta, en el lapso de 30 minutos mencionado deberá llevarse a cabo la operación de salida de clientes. A partir de la hora límite no se podrá servir ninguna bebida.