Buscan voluntarios para cumplir sueños

Chihuahua.- La asociación civil, “Ayudar es Nuestra Misión”, que se dedica a construir hogares para personas en condición de vulnerabilidad, está solicitando el apoyo de todos los chihuahuenses de buen corazón, para que se unan a una nueva campaña de trabajo que iniciará en estas fechas decembrinas, y que busca lograr la construcción de casas para las familias que fueron reubicadas en la colonia Punta Oriente, al suroriente de la ciudad.



A través de las redes sociales y distintos medios, los organizadores solicitan a los chihuahuenses para que “Ayuden a ayudar”: “Te invitamos a unirte a nuestro equipo de hombres y mujeres que participan de manera voluntaria en nuestros proyectos de ayuda.



Estamos por comenzar un proyecto de vivienda para muchas familias que viven en humildes jacalitos en la colonia Punta Oriente y tu participación será sumamente valiosa para que estas familias tengan una mejor calidad de vida”, se lee en el mensaje que circula en redes.



Las familias actualmente están a expensas de las inclemencias del tiempo, mientras que con hules y tablas han tratado de ir construyendo lo que ellos llaman hogar, el piso es de tierra, la comida se hace en hogueras, mientras que los niños viven circunstancias indignas y están a expensas incluso de los delincuentes.



Por lo anterior, la asociación puntualizó que será a través de cuatro opciones para que quien así lo desee pueda contribuir con esta noble causa, ya sea con: “Mano de obra en la construcción de nuevas viviendas; donación de materiales para la construcción: block, cemento, revuelto, alambre, etc etc.; donativos en efectivo para la compra de materiales para la construcción que se requieran; así como alimentos para el cuerpo de voluntarios el día que estemos trabajando.



Juan Manuel Morales, director de la asociación es un bombero de profesión, quien durante todo el año trabaja en el acondicionamiento, mejora, reparación y construcción de hogares para personas que lo han perdido todo en siniestros como incendios o inundaciones, así como para quienes no tienen las posibilidades de pagar un techo y piso firme para sus familias.



En esta ocasión el proyecto dará inicio durante este mes en la nueva comunidad de familias reubicadas que ha surgido al suroriente de la ciudad.



Quien desee más información o sumarse a esta noble causa, puede visitar su Fanpage en Facebook “Ayudar es Nuestra Misión”, donde podrán apuntarse como voluntarios de la forma en que sus posibilidades se los permitan.