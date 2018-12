Mujeres logran salvarse de incendio; estaban dormidas cuando inició el fuego

Chihuahua.- Un incendio sorprendió la madrugada del domingo a tres mujeres que dormían, el hecho ocurrido en una vivienda en las calles Rió Rojo y Rió Ventuari colonia Riberas de Sacramento, sin embargo, una de ellas despertó a tiempo lograron salir de la casa.



La llamada que recibió el 911 a las 04:45 horas, por una de las afectadas, expuso que estaba dormida cuando alguien le prende fuego a su casa, mientras se encontraban ella y sus hermanas dentro.



Mencionaron que no saben quién, ni como se inició el fuego, pues en el momento en que despertaron el incendio ya envolvía el sillón.



Una mujer de 22 años de edad, con 5 meses de embarazo, presentó problemas para respirar, esto por inhalar el humo, pero no fue necesario trasladarla a un hospital.



El Cuerpo de Bomberos acudió al llamado de auxilio, pero al llegar al domicilio del incendio, ya había sido controlado, únicamente inspeccionaron al interior para evitar riesgos.



Un sillón y una base de cama fueron alcanzados por las llamas, y no se puede determinar hasta el momento que fue lo que lo generó.