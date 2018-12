'Hemos aguantado todo, pero el golpe en el bolsillo no lo vamos a tolerar'

Chihuahua.- Las declaraciones hechas por el gobernador Javier Corral en cuanto a la falta de recurso para el pago de nómina han generado temor entre empleados del Estado ante la posibilidad que no se les deposite la próxima quincena.



Los quejosos dijeron que aunque ya se les depositó la primera parte del aguinaldo, será hasta el próximo día catorce de este mes cuando se les pague la segunda parte de está prestación.



“Ya nos depositaron la mitad del aguilando en esta quincena que nos acaban de pagar, se supone que en la próxima quincena nos debe de llegar el pago normal y la segunda parte del aguinaldo, pero ahorita la raza está preocupada por las declaraciones que dio Corral”, comentaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.



“No tenemos ni para la nómina siguiente”, dijo ayer el gobernador de Chihuahua en una entrevista con un medio nacional.



Ante esto, los trabajadores indicaron que existe incertidumbre respecto al tema monetario y pago del aguinaldo.



“Nos preocupa mucho esta situación del dinero. Igual que todos hicimos planes con el aguinaldo, estamos esperando que nos llegue la segunda parte y ahora con eso que dijo Corral, no sabemos que va a pasar. Nos pueden dejar sin descanso, no darnos patrullas ni uniformes, traernos de un lado a otro, pero que no nos paguen eso si nos pega, hemos aguantado otras cosas pero el golpe en el bolsillo no lo vamos a tolerar”, aseguraron los quejosos.