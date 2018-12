Se cae a pedazos el Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno del Estado presenta un evidente deterioro dentro y fuera de su estructura arquitectónica, con problemáticas como cantera destruida, grietas, humedad en paredes, techos, entre muchas otras.



Ante ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó a través de su delegado, Jorge Carrera, que ya se realizó un análisis que conllevará a un plan de restauración para contrarrestar los daños al interior, con el fin de mejorar el aspecto del sitio y enfatizó que no existe un daño estructural crítico en el edificio.



El inmueble cumplió este año su 126 aniversario, tiempo en el cual ha sido ampliado, reestructurado, restaurado, pero también ha sido foco de varios incidentes que afectaron físicamente dicho patrimonio histórico, tal como el que ocurrió hace dos años cuando destruyeron puertas y ventanas en una manifestación contra el exgobernador César Duarte.



No obstante, también es el constante uso, la inevitable acción del tiempo y algunos cambios hechos por las administraciones, los que ahora se hacen patentes en daños que dan un mal aspecto estético al recinto que alberga las oficinas del poder Ejecutivo y que también es un concurrido sitio turístico de la ciudad.



Al interior del Palacio, la cámara fotográfica de El Diario captó algunos mosaicos desprendidos del suelo, así como el desmoronamiento de los balaústres, goteras en techos y la humedad de paredes que han decolorado y desgastado la cantera. Asimismo, las barandas han sido “grapadas” para evitar que cayeran desmoronadas; sin embargo, esta intervención quedó expuesta al desgastarse el recubrimiento sobre las mismas.



Lo anterior también sucede en la parte exterior del edificio, donde el deterioro de la fachada ha ido en aumento en escaleras, ventanales e incluso rampas de acceso de cantera.



Sobre este tema el delegado del INAH mencionó que dada la relevancia que tiene como monumento histórico, mantienen una mesa de trabajo permanente, donde se valoran las propuestas y recomendaciones que el Instituto realiza a manera de asesoría.



Señaló que hace un año se realizó un análisis por medio de un recorrido conjunto con las autoridades de gobierno con el que se determinaron recomendaciones y desde el 21 de noviembre trabajan en la propuesta de intervención del área donde se encontraba el museo de armas.



Como parte de estos trabajos, en los que también se priorizará dar una solución a los problemas de humedad que han acarreado los desgastes, se busca un equilibrio entre la funcionalidad que solicita el personal de gobierno y la preservación estructural y estética que buscan como Instituto.



Como ejemplo mencionó que la instalación de la malla sombra ha creado una serie de problemáticas derivadas de las lluvias y el viento, y a pesar de servir en varios de los eventos de gobierno, ha creado más conflictos que soluciones.



Añadió que sin embargo actualmente no hay algún proyecto de intervención en el exterior, pues no han visto que exista una urgencia que haya algún o riesgo en alguno de los elementos estructurales que merezca ser intervenido.