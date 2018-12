Venden productos con cannabis en el Centro

Chihuahua.- Variedad de productos creados con cannabis se comercializan en mercados y calles en pleno Centro de la ciudad de Chihuahua, a pesar de que apenas en el mes de noviembre la Cofepris otorgó permisos a cinco empresas para que puedan comercializar productos con cannabis sin necesidad de una receta médica.



No obstante, desde hace años en mercados y distintos negocios sin registro, estos productos son comunes. Entre ellos se encuentran las pomadas, pastillas y bebidas, entre otros.



Mismas que no se utilizan para consumo lúdico, sino más bien como productos de tipo naturista, para contrarrestar dolencias y distintos problemas de salud, incluso los anuncian como tratamiento.



“Tómese una tableta por las mañanas con una cápsula acompañada y ya nada más por la noche tómese una cápsula sola, para un mes es el tratamiento, óigame bien, el paquete le lleva dos frascos uno de tabletas y otro de cápsulas.



La tableta regenera el cartílago y la cápsula es antinflamatoria, antirreumática, anestésica”, se oye decir a un comerciante, por medio de un megáfono, que lleva su producto en un automóvil que vende los frascos en $120 con 30 tabletas para un mes.



Según comentaron quienes comercializan estos productos, los principales consumidores son personas mayores de edad, quienes los utilizan como coadyuvantes para aliviar dolores entre otros problemas derivados de la edad. Incluso algunos de ellos también pueden comprarse por Internet en páginas como eBay y Mercado Libre.



A nivel nacional, la Cofepris dio luz verde a la comercialización de 38 productos entre suplementos alimenticios, cosméticos, alimentos y materias primas, los cuales, se puntualizó, no provocan efectos psicoactivos, pues contienen apenas uno por ciento de Tetrahidrocannabinol o THC.



Las empresas autorizadas son: CBD Life, CBD Science, Endo Natural Labs y Farmacias Magistrales, Med Mex y Aceites Orgánicos de América (de capital estadounidense) y la española Finat México.