Anhela Martín una bicicleta y un balón de futbol

Aunque vive hace 2 años en unos cuartos de madera y techo de lámina, en su inocencia y solidaridad con su familia, Martín Alejandro Rodríguez Márquez, de 11 años, señaló que su más grande deseo para la Navidad, no va más allá de recibir una bicicleta, un balón y un par de tenis, así como ropa para sus dos hermanas.Sin que pareciera importarle la pobreza que enfrenta su familia y su lucha para que las autoridades municipales les conceda la propiedad del terreno y poder construir una vivienda más confortable, dejando atrás la endeble estructura de su casa, el niño ríe y juega hincado en la tierra, con palo en mano.El también alumno de la Escuela Primaria Sor Juana Inés, vive en la calle 70a y Privada de Rangel en la colonia La Noria a las faltas del Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua. Sus hermanas Itzel y Joana, dijeron, que la cena esperada para el 24 de diciembre, sería de tamales y un platillo elaborado con pollo o quizá se pueda preparar menudo.Es un día que se espera que la familia la pase bien todos en casa, y en caso de que haga mucho frío, acercarse al calentón de leña para mejorar la temperatura, porque las paredes de madera y de lámina, no sirven de mucho para eso.La familia de Martín Alejandro Rodríguez y otros vecinos no han podido recibir en donación o venta el terreno que ocupan, debido a que sus unidades están muy cerca del arroyo, el cual, afirman que nunca ha subido en forma importante su nivel, ni en temporada de lluvias.El niño dijo que esta Navidad le va a pedir a Santoclós que le obsequie una bicicleta, porque la que tiene está ponchada y es muy vieja.También le gustaría que le trajera un balón y unos tenis para poder jugar. Al ver sus hermanas Itzel y Joana Rodríguez, dijo que para ellas le gustaría que les regalaran ropa y zapatos. Su madre, María Elena Márquez dijo que en realidad la situación económica de la familia es muy difícil.Confió en que en unos días más, acudan a la colonia La Noria, autoridades o algunos otros benefactores que regalan pollos para cocinarse en Navidad.Dijo que ojalá y pudiera llegar la ayuda hasta esta colonia, ya que la mayoría de los apoyos se quedan en Cerro Grande y los recursos para más familias necesitadas ya no llega hasta La Noria.Finalmente ofreció el número de teléfono, por si algún benefactor puede ayudar a Martín Alejandro y sus hermanas a tener una feliz Navidad.