Lanzan campaña 'No uses tu celular al manejar'

Chihuahua, Chih.- Esta mañana arrancó la campaña 'No uses tu celular al manejar', la cual tiene como objetivo concientizar a las personas respecto a lo grave de textear oatender el teléfono móvil al momento de conducir.





En el marco de la campaña 'Tourist Help', de la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Vial, organizadores de 'No uses tu celular al manejar', entregaron calcomanías y volantes a quienes transitaban por la carretera a Juárez, en la caseta Sacramento.





Cristina de la Fuente explicó que esta campaña nace a raíz de un accidente de una persona que iba texteando cuando manejaba y mató a su sobrina, de ahí se tomó la decisión de hacer algo por todos.





“Ya es un mal general, y queremos evitar más accidentes, más muertes”, expresó. La idea es seguir día a día concientizando a la gente, finalizó.