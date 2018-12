Municipio sí tiene para pagar nómina: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, Maria Eugenia Campos Galván, declaró que su administración sí tiene solvencia para pagar nómina y aguinaldos de este año.



Lo anterior, a diferencia de lo dicho por el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, en que no hay ingreso suficiente para el pago respectivo de esta quincena a los funcionarios estatales.



"Apenas saldremos en este año. Pero con finanzas sanas. No deben de preocuparse los trabajadores del Municipio", expresó la alcaldesa, al asegurar que su gestión se ha manejado adecuadamente y espera que no haya gran afectación el supuesto recorte de participaciones federales.