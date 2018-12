Indigna en redes caso de 'perrito' que murió ahorcado

Chihuahua.-A través de redes sociales se denunció un caso maltrato animal que ocurrió en la ciudad de Parral, donde un perro murió ahorcado con la cadena que durante semanas lo sujetó.



En la denuncia que se hizo en la página de Facebook de la asociación “Recuperando Amor”, se indica que los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia El Quijote.



Asimismo se menciona que la mascota estuvo atada durante bastante tiempo y no la alimentaban.



El mensaje que se escribió en Facebook dice.



“Hoy estamos de protesta!



Por un acto cruel, INDIGNANTE, inhumano!!



Recibimos un reporte pidiendo ayuda para rescatar a esta hermosa perrita que mostramos en la foto, desafortunadamente ya no logramos hacer nada; ella fue encadenada durante días, meses completos (según vecinos del lugar), paso hambre, frio y una desesperación terrible al vivir atada a esa pesada cadena, hoy se enredo ella solita, se dio por vencida porque no recibió ayuda de NADIE y solamente espero su muerte!



A que grado de crueldad tenemos que llegar para que LAS AUTORIDADES ACTUEN, cuantos más seres inofensivos tienen que morir para que se respete y se haga valer la LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL .



Señores aquí se está infringiendo la ley deliberadamente a ojos de todos y nadie hace nada!!!”.



Este caso de maltrato animal se suma al ocurrido el mes pasado en la ciudad de Delicias, donde un hombre atacó a machetazos un perro callejero.



El perro quedó gravemente herido y días después falleció pese a la atención que le brindaron en una veterinaria.



El responsable del ataque fue detenido y actualmente se encuentra libre, pero sujeto a proceso penal.