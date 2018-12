Subdirector de la DSPM retiró unidades del enfrentamiento en las Granjas

Chihuahua.-Policías municipales denunciaron públicamente que el día que ocurrió la balacera en la colonia Las Granjas, la semana pasada, el sub director operativo, José Roberto Leyva Escobar estuvo retirando de la zona a las primeras unidades de seguridad pública que llegaron.



“Se nos hizo muy extraño que el “Cholo” Leyva ya estuviera en el lugar de la balacera, pero más extraño se nos hizo que regresara a los polis que iban llegando”, comentó un agente de la Policía Municipal asignado al Distrito Villa, sector donde se ubica la colonia Las Granjas.



“Todos los compañeros saben que cuando reportaron la balacera (el pasado 27 de noviembre) en las Granjas, la unidad más cercana estaba a medio minuto, así lo marcó el GPS y cuando llegó al lugar ya estaba ahí el Jefe Leyva”, comentó un agente de la Municipal.



“El compañero se tuvo que retirar porque el “Cholo” Leyva lo corrió y lo mismo pasó con otras unidades que fueron llegando, no las dejó que se acercaran a la propiedad donde estaban los malandros y hasta ahorita no sabemos porqué, como que algo esconde nuestro jefe”, dijo otro el policía preventivo.