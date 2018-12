Suspenden audiencia de vinculación vs 'Aztecas'

Chihuahua.- A las 14:30 horas de hoy se resolverá la situación jurídica de los siete imputados y presuntos responsables del ataque armado en contra de policías ministeriales y estatales, debido a que la juez en turno llamó a un receso.



Los abogados defensores y el Ministerio Público, tuvieron su oportunidad de exponer sus alegatos y entrar en debate desde las 08:00 horas.



La defensa solicitó la no vinculación con el supuesto de que no se mencionó en ningún momento que la acción de la autoridad se trataba de una orden de cateo, por lo que el arresto fue indebido, esto como alegato principal.



La Ministerio Público resaltó que en todo momento los agentes ministeriales se presentaron antes de ingresar y fueron recibidos a tiros, entonces no había forma de que mostraran el documento oficial que acreditaba la orden.



La juez escuchó los argumentos planteados por las partes y una vez que se cerró el debate, les indicó que tenía material suficiente para resolver, pero lo haría hasta las 14:30 horas.



Ordenó el receso para poder atender otros asuntos de vinculación a proceso que ya estaban agendados.