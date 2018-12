Apelará FGE exoneración de policías de Cuauhtémoc

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentará la apelación un Tribunal de alzada para que revise la resolución del juez en la exoneración de los 11 policías municipales de Cuauhtémoc y su director, por considerar que no fue de manera objetiva.



El juez mencionó en audiencia que la FGE y CES no tenían las facultades para realizar inspección y menos el arresto que se realizó.



Fue justo lo anterior que llevó al juez a no vincular a proceso a los agentes y su titular, aunado a que no es responsabilidad el que los elementos portaran el arma de fuego sin licencia, pues les fue entregada como una herramienta de trabajo por las funciones que realizan.



La FGE interpondrá el recurso para la revisión en espera de que se resuelva a su favor.



Cabe mencionar que la representación social puede buscar de nueva cuenta la formulación de imputación, pero habrá de contar con nuevos elementos de prueba.