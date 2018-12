Desea niña una operación de paladar para Navidad

Chihuahua.- Para la familia de Marely, de apenas 7 años, la vida no ha sido fácil.



Mientras que ella nació con paladar hendido y necesita más operaciones para mejorar su condición, su madre fue diagnosticada con cáncer; para esta navidad la niña sólo desea poder tener alguna ayuda económica para atender los problemas de su familia, pero también quiere un unicornio.



La niña que estudia el segundo año de primaria, tiene algunas dificultades aún para comunicarse, sin embargo se trata de una pequeña muy alegre que disfruta de jugar con sus mascotas, así como de acompañar a su madre y hermana siempre que la necesiten.



Sin embargo la vida ha sido dura con esta familia que vive alejada de la mancha urbana y para la cual los trabajos son escasos, pues su madre no puede trabajar por su condición médica, por lo que sale a veces a conseguir algo de dinero, así como distintos apoyos donde puede.



Mientras tanto la hermana de Marely, con apenas 16 años de edad atraviesa un embarazo de cinco meses y será madre soltera, según comenta.



“Para esta navidad pues las cosas van a ser muy difíciles, no sabemos si va a haber dinero para cena, mucho menos para regalos”, explicó.



Por su parte Imelda González, la madre de las menores acudió hasta esta redacción para solicitar la ayuda de las personas que deseen apoyarla a ella y sus hijas con el apoyo para sus tratamientos, las operaciones de Marely o algún donativo para poder llevar a cabo una cena de navidad para ella y sus hijos.



Para quien desee apoyar a la familia puede llamar al teléfono (614) 550 1484, o acudir a la calle Praderas de Santo Tomás número 7218, de la colonia Praderas, por el camino a Carrizalillo.