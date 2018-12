Vinculan a proceso a Los Aztecas

Chihuahua.- Los siete presuntos integrantes de la pandilla 'Los Aztecas', autores de los ataques contra policías estatales el pasado martes 27 de noviembre en la colonia Granjas, fueron vinculados a proceso ayer durante la audiencia respectiva.



Homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de 10 agentes y robo de vehículo, son los delitos por los que serán procesados.



En cuanto al acopio de armas en perjucio de las personas y la sociedad que es del fuero federal, se le declinó competencia al Juez de Distrito en turno para que conozca el caso.



La juez de Control, Romana Vázquez Pérez, consideró que hay responsabilidad en todos como coautores, pues hay declaración de tres de los imputados que señalaron la forma en la que ocurrieron los hechos, lo cual confirma que fueron los acusados quienes iniciaron la agresión.



La defensa solicitó que le permitieran mostrar un video como prueba de que el cateo resulta violatorio, pero una vez que se escucharon los disparos en el audio, el grupo de imputados celebró el ataque.



El abogado defensor obtuvo el video de un medio de comunicación e intentó mostrar a la juez que en ningún momento los agentes llegaron a realizar un cateo, simplemente entraron.



En respuesta, y una vez que le dieron la oportunidad al Ministerio Público, la representante advirtió a la juez sobre la celebración que hicieron los imputados en la sala al momento en que comienza la balacera, una muestra más que indica que ellos dispararon primero a los elementos.



Dos defensoras más estuvieron de acuerdo en que fue una detención ilegal, que no hubo un cateo como tal.



En la declaración que hizo el imputado José Alonso y su novia Joselyn, refiere el primero que tenían dos días de haber llegado de Juárez, que los llevaron a una casa en Urbi Villas y posteriormente a otra casa en la colonia Granjas.



Ahí estaban varios sujetos y observaron que tenían varias armas largas, pero el día de los hechos él no disparó, arrojó a su novia al piso y luego la ocultó en un closet.



La joven destacó que su novio la convenció de permanecer ahí cuando le expresó temor porque ignoraba que pasaba en la casa y el por qué había varias armas.



Dijo que los demas imputados les mostraron un video en donde cometieron una ejecución, y que les pagarían “3 mil pesos por semana por aventarse jales”.



Los testimonios ponen a Manuel D., como la persona que corre al patio al escuchar a los policías, y tratar de brincar la barda, pero ya estaban agentes ministeriales en esa área de la casa y lo detuvieron, entonces existe la posibilidad de que no realizara disparos.



Las declaraciones de la pareja mencionada indican que fueron cuatro los que dispararon contra los agentes, que pese a que desde afuera les indicaban que dejaran de disparar, ellos continuaban. Por todo lo vertido la Juez vinculó a proceso a los siete involucrados.