El Brujo Mayor. Testimonio de un Amarre de Amor.

Oscar nos cuenta:



Soy médico cirujano con especialidad en cirugía plástica reconstructiva. Como médico siempre he estado apegado a la ciencia, a lo que se puede comprobar, por lo tanto yo no creía en la brujería, los hechizos y esas cosas.



Por mi trabajo conocí a una mujer muy hermosa de la cual me enamoré perdidamente, o al menos eso pensaba.



Esta persona llegó como paciente, desde ese momento tuvimos una química muy agradable. Después de un tiempo comenzamos a salir, hasta que un día tuvimos intimidad. Cuando desperté al día siguiente, tenía que irme a trabajar rápido pues tenía cirugía programada; me vestí, pero no encontraba mi ropa interior, pero por la prisa no me importó y me fui. Después de esto intenté comunicarme con esta chava, pero ya no respondía entonces decidí dejar de insistir.



Lluego, como a la semana después comencé a soñar con ella, por las noches la extrañaba muchísimo, incluso en mi trabajo estando en consulta otras pacientes me la recordaban, fue tanta mi desesperación que fui a buscarla a su casa arriesgándome a que me dijera que había sido algo de una noche y nada más, pero no, cuando llegué ella muy amable me invito a entrar y así comenzamos una relación.



Tiempo después me empecé a obsesionar con ella me volví muy celoso, posesivo, comencé a descuidar mi trabajo, soy una persona a la que le gusta mucho ir al gimnasio, pues dejé de ir tan seguido, mis amigos y familiares me preguntaban que si algo estaba pasando, que si consumía drogas, pero por supuesto que no, la verdad yo no me daba cuenta de lo grave de las cosas.



Comencé a apoyarla económicamente, al grado de dejar de pagar cuentas mías por darle a ella, fue ahí donde un compañero me comentó que él estaba seguro de que algo más estaba pasando, que abriera los ojos, pero no lo escuché, hasta que un día que me quedé a dormir en casa de esta chava, sin querer encontré debajo de su cama una brujería era mi bóxer con una foto de ella y otras cosas, me asusté muchísimo, busqué a mi compañero de trabajo y se lo platiqué, fue cuando me llevó con Don Luis.



Cuando llegué a consulta me sentía un poco incómodo pues yo no creía en estas cosas, pero Don Luis me dijo todo por lo que yo estaba pasando, incluso como era la chava esta, lo que me hizo creer en todo esto fue cuando Don Luis me dijo “usted vino porque encontró uno de los trabajos que le hicieron, estaba debajo de la cama de ella”, me puse frío, me hormigueaban las manos, cómo lo supo, no sé, pero claro que era cierto.



Me dijo que me tenía un trabajo para tenerme dominado que por eso actuaba así, le pedí que me quitara eso y me hizo unas limpias y unas cosas.



También recuerdo que Don Luis me dio de beber algo fuerte y amargo, me dijo que era la “contra” una protección para que nadie me volviera a hacer daño, después de esto dejé de pensar en ella, yo seguí mi vida normal, pero no me pude quedar con las ganas regresé con Don Luis y le pedí que le hiciéramos lo mismo a esta chava, que anduviera loca tras de mí, me pidió foto y nombre de los dos.



Recuerdo que me entregó un frasco y me dijo “mientras tu tengas esto ella estará siempre a tus pies, si lo pierdes, se quiebra o alguien lo ve dejará de funcionar y tendrás que venir de nuevo”, pues aunque no se crea tengo el frasco metido en mi caja fuerte y han pasado 3 meses después del trabajo que le pedí a Don Luis y esta mujer sigue desesperada tras de mí, ahí se sabe que brujo es más fuerte pues a pesar de que ella fue con otro brujo a trabajarme Don Luis pudo curarme y quitarme el trabajo que me habían hecho, pero no sólo eso, también la amarró a mí, ahora ella es la que me ruega.



Aclaración de DON LUIS: NO tengo sucursales ni locales, te atiendo YO mismo directamente en mi casa y únicamente en dos ciudades en la Cd. de Chihuahua y en la Cd. de Catemaco, Veracruz, las citas para Chihuahua se apartan con un día de anticipación, las citas para Catemaco se apartan con 3 semanas de anticipación y SI hago trabajos a distancia.



