Hace malabares con su hijo en la espalda

Chihuahua.- Alicia Hernández llegó hace una semana a Chihuahua junto a su esposo, su hijo y su hermanito pequeño.



Sin conocer bien la ciudad, donde su pareja consiguió un trabajo en la construcción, ella se lanzó al crucero para conseguir algo de monedas malabareando tres pelotas de tela, con su hijo a la espalda, con lo que junte espera poder comprar ropa para el frío, pues afirmó que para el clima no venían muy preparados, así también busca juntar algo para la cena de navidad, comentó que estaría bien comprar un guajolote, pero “con un pollito” sería suficiente.



Para la familia el nuevo empleo del padre de familia representa una nueva y mejor oportunidad en un lugar que no conocen, pero al que buscan acostumbrarse.



Con su ropa típica, pero muy al descubierto la madre espera cada semáforo para realizar sus malabares en el cruce de las calles Revolución Cubana y Tecnológico, en la colonia 20 Aniversario.



A contra esquina su hermano, apenas un niño de nueve años también hace lo propio para juntar algo de recurso económico y poder comprar lo indispensable, como ropa para invierno.



“El frío es mucho aquí. Ahorita mi hijo es el que traigo ya bien tapado, pero todavía estamos empezando y necesitamos más ropa”.



Afirmó que la situación en el estado sureño es más difícil por la falta de oportunidades, por lo que buscan aclimatarse más al estado para conseguir algún otro trabajo y escuelas para los niños comentaron.



La mujer que no tiene teléfono celular y no quiso proporcionar su domicilio aseguró que quien desee apoyarla puede encontrarla en la citada dirección, donde se encuentra.