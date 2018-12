Siguen cobros en estacionamientos privados

Chihuahua.- Pese a que las leyes del Ayuntamiento de Chihuahua y del Estado dictan que el uso de estacionamientos privados se debe ofrecer de manera gratuita, la ciudad aún mantiene cabos sueltos con algunos establecimientos que cobran sus espacios.



Se trata de la Central de Autobuses, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chihuahua, el Hospital Ángeles, la Plaza Victoria y el supermercado Soriana ubicado sobre las avenidas de Américas y Universidad.



De acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio d e Chihuahua , “las edificaciones deberán contar con los espacios para los estacionamientos de vehículos dentro del lote que les corresponde [...] Para las tipologías diferentes a la habitacional, el servicio de estacionamiento deberá ser libre y gratuito para sus usuarios”.



Sin embargo, los establecimientos mencionados anteriormente obtuvieron el permiso de la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio en el año 2000, cuando la ley municipal no estipulaba el estacionamiento gratuito.



Gabriel Valdez Juárez, director de Desarrollo Urbano, informó que casos como el del Hospital Ángeles mantiene el sistema de cobro en su estacionamiento debido a que cuenta con documentación expedida en pasadas administraciones que se lo permite.



No obstante, comentó que se mantiene un diálogo con la institución médica para llegar a una acuerdo.



Esto luego de que el centro comercial Fashion Mall (antes Plaza del Sol), volviera a implementar a finales de agosto el cobro de sus cajones de estacionamiento, a pesar de que la legislación municipal lo impedía.



Al reaperturarse el cobro por el estacionamiento, personal de Desarrollo Urbano acudió inmediatamente a clausurar el espacio.



La administración de Fashion Mall fue acreedora a una multa de 80 mil pesos tras esta reincidencia por infringir con el reglamento.



Aunque había interpuesto un amparo a un juez de distrito, no tenía la autorización del cobro. María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua, señaló que su administración no permitirá que ni Fashion Mall ni que ningún otro negocio “se pase de listo”.



Sin embargo, los establecimientos como la Central Camionera y el aeropuerto continúan cobrando por su espacio de estacionamiento. Tan sólo en enero de 2017, una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua se había implementado.



En el artículo 10, fracción IX, inciso f de la norma, se estipula que los estacionamientos de tiendas departamentales y centros comerciales deberán ofrecer de forma gratuita su servicio.



Érick Alberto Parada Díaz, subdirector jurídico de la capital del estado, mencionó que la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chihuahua podría alegar que “es zona federal y que están exentos de cumplir con la ley; pero están dentro del municipio, entonces deben cumplir con las normas locales”.



La Central de Autobuses de la ciudad continúa con el cobro de su espacio de estacionamiento. La administración permite hasta cinco minutos de espacio gratuito, pero posteriormente imponen el pago de 15 pesos, más cinco pesos adicionales por cada hora transcurrida, así como un pago de 40 pesos por el boleto de estacionamiento perdido.



El cobro del estacionamiento de la Central de Autobuses ya había sido suspendida en 2017 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de recibir una denuncia ciudadana interpuesta por posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.



“Al detectarse que no se entregaba comprobante de venta al consumidor una vez hecho el pago por el servicio de hospedaje temporal de automóviles, se suspende el servicio de cobro, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor” informó la Profeco.



A pesar de que las normas municipales y estatales actuales lo prohíben, el abogado Omar Cayam Valenzuela Escalante señaló: “hay un principio general de Derecho que dice que a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio a persona alguna, ya sea física o moral.



Entonces, si estas personas constituyeron su estacionamiento, bajo un régimen anterior a la entrada en vigencia de esa ley que ya prohíbe los estacionamientos privados de paga, están invocando la no retroactividad, para que no les afecte a esas empresas”, explicó.