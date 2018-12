Video: Así se ve la ciudad cubierta por espesas nubes

El ingreso del frente frío número 15 trajo a la ciudad un descenso de temperatura, lluvia durante la noche y madrugada, así como un día nublado.



Con todo y las fotografías de postal que se pueden lograr hoy, las autoridades piden a la comunidad tener precaución con el manejo de los aparatos calentadores, mantener algunas ventanas abiertas unos 10 centímetros y nunca dormirse mientras los artefactos están prendidos.











Fernando Luévano, vocero de Protección Civil del Estado, dijo que las lluvias continuarán en el transcurso del día y que no se espera nieve en la ciudad.



Agregó que el frente frío número 15 no provocará un descenso marcado de la temperatura, pues no bajará de los 5 grados.