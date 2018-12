Detienen a dos hombres y evitan robo de regalos navideños

Chihuahua, Chih.- Agentes de la Policía Municipal sorprendieron a dos hombres sacando objetos sospechosamente de una pick up para introducirlos en otro vehículo, al parecer con intenciones de cometer un robo.



Fue en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en las avenidas Politécnico Nacional y Periférico de la Juventud, donde los sujetos de nombre Francisco Javier Q. A., de 33 años y Roberto Antonio M. L., de 29, estaban sustrayendo artículos para computación y video juegos con valor aproximado de 25 mil pesos, que los propietarios dejaron a la vista en una GMC Sierra modelo 2001, mientras se introdujeron a un centro comercial.



Los probables amantes de lo ajeno metían los artículos en un VW Golf negro, con placas EME 7955, mismos que se encontraban en el camper de la citada pick up, lo cual facilitó que pudieran obtenerlos y por lo cual, Seguridad Pública Municipal reitera a los ciudadanos no dejar a la vista dentro de sus vehículos objetos atractivos para los ladrones, pues existe el riesgo de que dañen el auto para sustraerlos.