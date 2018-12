Esperan un milagro para poder rehacer su vida

Chihuahua.- Una familia compuesta por el padre de familia su hija y el abuelo, viven en una barbería donde trabajan, desde que su vivienda ardió en llamas el pasado mes de noviembre; el fuego consumió todos sus bienes y pertenencias, por lo que en esta Navidad sólo esperan un milagro para rehacer sus vidas.



El señor Jorge, vive con su padre Jorge de 65 años y su hija Ana de 16 años de apellidos González, y el pasado 19 de noviembre sufrieron una desgracia al perder todas sus pertenencias cuando un incendio consumió en su totalidad su vivienda.



Fue un cortocircuito en el televisor, lo que provocó un voraz incendio que se propagó inicialmente a una ropa que tenían cerca y de ahí se desató un infierno que acabó con las pocas pertenencias que tenían.



Jorge es barbero desde hace 11 años y con esto contribuye al mantenimiento de su familia, el local que renta está ubicado en el cruce de la calle Dolores Hidalgo y Juan Escutia, cerca del parque “La Esperanza”, es ahí donde viven ahora y mantienen la esperanza y más en esta época de milagros, de poder algún día, rehacer sus vidas.



A pesar de que ninguna autoridad, asociación, vecinos ni familiares les han brindado ayuda, no pierden la esperanza de que saldrán adelante y más en esta época navideña, en la cual se puede creer en los milagros.



Jorge, de pocas palabras, nada pide para él, sólo desea que a su señor padre y a su pequeña hija, no les falte nada, y es que el fuego consumió no sólo los muebles, sino todas sus pertenencias, como ropa y cosas personales.



Si desan ayudar a esta familia que perdió todo en un voraz incendio, puden comunicarse al telefono de Jorge, 614 141 1789, o donar, apoyar y ser parte o más aún, hacer el milagro de que esta familia viva una feliz navidad, y dar sus aportaciones a la cuenta 4169160383221968 de Ban- Coppel.