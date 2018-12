Jaziel desea mejorar su salud esta Navidad

Chihuahua.- Al amparo de la esperanza que despierta la Navidad, familiares de Jaziel Alejandro Ibarvo Rey, de siete años, quien padece de Miopatia Mitocondrial y presenta crisis convulsivas, buscan el apoyo de la sociedad para dar seguimiento a la atención del menor.



Durante el Festejo Navideño de Cáritas a 300 niños beneficiarios de los diversos programas de la institución, sus familiares informaron que el menor requiere de un estudio denominado Exona Amplio del Genoma con un precio estimado de más de 20 mil pesos.



Este estudio permitiría tener una mayor certeza del padecimiento y del tratamiento que requiere para una mejoría. A unos cinco meses de su nacimiento, Jaziel Alejandro empezó a tener crisis convulsivas y se le informó que se debió a la falta de oxigeno en el cerebro durante el embarazo.



El niño no habla y parece no entender lo que se le habla y con terapias recibidas en el CRIT ya pudo empezar a caminar.



Los familiares indicaron que el menor también requiere de un medicamento caro que no se consigue en Chihuahua y tiene que importarlo de Estados Unidos, denominado Coenzima Q10 jarabe, así como otro que no cubre el IMSS.



Entre todos hacen el esfuerzo para poder comprarlo, aunque no es fácil reunir el dinero para poder comprar las medicinas. Informaron que para poder determinar el tipo de enfermedad del niño, en el CRIT se le hizo una biopsia, y el genetista le receto el medicamento referido.



No obstante, para tener una mayor certeza del tipo de enfermedad de Jaziel Alejandro, es que se tiene que hacer el estudio de Exona Amplio del Genóma, pero es muy caro ya que tiene un costo de más de 20 mil pesos.



Sobre los regalos que todo niño espera para esta temporada, los familiares informaron que el menor gusta de los artículos que emiten sonidos y luces.



De hecho, ese tipo de juguetes y pelotas es lo que atrae la atención del niño, así como la música, por lo que se buscará darle este tipo de artículos en Navidad.



Finalmente informaron que disponen del teléfono 614-229- 94-16 para ser contactados por aquellas personas que puedan y quieran ayudarles en la atención del menor.