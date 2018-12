Acusan a Toño López de fraude por 12 millones

Chihuahua.- El excandidato a la presidencia municipal por el PAN y también por Morena, José Antonio López Sandoval, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de confianza en contra de dos hermanos menores de edad, al no entregarles la cantidad de más de 12 millones de pesos.



El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de control ante un juez, en la que le formularon imputación por dicho delito que presuntamente cometió en contra de los hermanos y menores de edad, Perla Lizbeth y Alan Carrillo Avilez, propietarios de un rancho, a quienes representó en un contrato de derecho de vía, pero no les entregó el pago de 12 millones 665 mil 228 pesos, por lo que tendrá en enfrentar este día si lo vinculan o no a poceso.



El juez impuso como medida cautelar el pago de una fianza de 500 mil pesos y la firma cada 15 días en el Cereso Dos de Chihuahua capital, sin que le prohibiera el derecho de salir fuera de la ciudad, estado o país.



Hoy lunes se realizará la audiencia de vinculación a proceso y se determinará el estatus legal del imputado.



LA HISTORIA



Los antecedentes de prueba que presentó el MP refieren que Toño López, en representación de los menores propietarios del rancho La Parra, en Valle de Allende, con una carta poder notariada realizó un contrato de ocupación superficial de derecho de vía, con Pemex Gas, por el monto de 12 millones 665 mil 228 pesos, y recibió el pago en un cheque el 2 de septiembre del 2015, sin que hasta la fecha hubiese entregado el dinero a los dueños.



La denuncia fue interpuesta por Hilda Olivia Avilez Corral, madre de los afectados, debido a que, en su momento tuvo contacto con el imputado, pero hasta que le perdió la pista por un tiempo, vio necesario acudir con el notario público con quien firmaron el “poder” para la representación, y fue entonces que se enteró de que Toño López ya había recibido el cheque por la cantidad antes referida. Dicha denuncia, con número 19-2016-0020575, fue interpuesta ante el agente del Ministerio Público de delitos patrimoniales de la Fiscalía Centro.



ANTECEDENTE POLÍTICO



El 20 de marzo del 2013, el exdiputado local Antonio López renunció a la candidatura panista a la presidencia municipal de Chihuahua, pese a que los otros tres aspirantes ya habían declinado a su favor.



Dijo que su renuncia se debía a que no logró establecer la unidad dentro del partido, pero subrayó que no saldría del Partido Acción Nacional (PAN).



El 20 de noviembre del 2015, tras señalar que “intereses mezquinos se apoderaron de su partido”, el exdiputado local y exaspirante a la alcaldía, presentó su renuncia de manera definitiva e irrevocable a Acción Nacional.



“Después de mucho reflexionar, y aparte de la molestia de la sociedad, me di cuenta que se puede trabajar por causas sociales afuera de los partidos”, señaló.



“Las cosas en el estado y en el país no están funcionando y esto me preocupa”, fue lo que mencionó López Sandoval en el 2015, ya con su intención de sumarse a las filas del partido Morena.