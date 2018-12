¿Dónde están Álvaro y Javier?

Chihuahua.-El seis de mayo del 2017, el taxista Álvaro Núñez, fue reportado como desparecido. Hasta la fecha se desconoce su paradero y las autoridades ya no lo buscan.



Álvaro Núñez desapareció cuando llevaba en su taxi, un Nissan, Versa azul, a tres personas. Su auto fue hallado incinerado en el municipio de Aldama.



A un año y siete meses de la desaparición del señor Nuñez las autoridades nada se saben de su paradero. Ya no lo buscan.



En la misma situación está el caso del taxista Javier Beltrán Sánchez. El desapareció el día diez de agosto del año en curso, cuando se encontraba trabajando.



El coche en el que Beltrán Sánchez se ganaba la vida, fue localizado desvalijado cerca del reclusorio de Aquiles Serdán, es un carro del sitio Cerro de la Cruz con placas de circulación 89-76-BWC.



Hasta hoy, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los dos taxistas, Álvaro y Javier, no han sido localizados y las carpetas de investigación continúan abiertas.