Aparicio protege su casa rodante, pero no las unidades blindadas

Chihuahua.-Mientras que la casa rodante particular del comisionado de Seguridad Pública del Estado, Oscar Aparicio Avendaño, permanece en un lugar especial y bajo techo, a solo unos metros de su oficina, las unidades blindadas de la Comisión Estatal de Seguridad se están echando a perder a la intemperie, denunciaron públicamente policías



“Las unidades blindadas son costosas, no deben de permanecer en el sol porque los vidrios se echan a perder, pero parece que a los jefes no les importa y las tienen al aire libre, ahí tienen mucho tiempo, solo las mueven de vez en cuando”, comentó un policía de la estatal.



“Las unidades blindadas tienen más valor que la casa rodante de Aparicio y es una lástima que las tengan al aire libre”, añadió el agente.



“La casa rodante del comisionado Aparicio se encuentra estacionada a unos metros de su oficina. Desde hace tiempo mandó instalar una malla sombra para que protegiera el camión, el cual, dicen, está bastante acogedor”, aseguró el policía.