Piden ayuda para apoyar a jóvenes de la 'Casa de Estudiantes Indígenas, Carichí'

Chihuahua.- Miembros de la asociación civil Actuemos Hoy, solicitan la ayuda de la ciudadanía para poyar a los jóvenes de la “Casa de Estudiantes Indígenas, Carichí”



El pasado 30 de noviembre fue consumido por un incendio, afortunadamente los aproximadamente 50 estudiantes que había en ese momento salieron ilesos y solo hubo pérdidas materiales.



Por tal motivo la asociación hace un llamado a los chihuahuenses para apoyar la noble causa y donar cualquiera de los siguientes artículos que los jóvenes necesitan:



1. Artículos de higiene personal (papel de baño, Shampoo, toallas femeninas, jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, estropajo para baño, toalla de baño, etc.)



2. Ropa interior, ropa de invierno, calcetines, calzado, etc.



3. Libros



4. Despensas



5. Artículos escolares (Cuadernos, lápices, plumas, borradores, mochilas, etc.)



6. Cobijas



7. Balones para practicar deporte



8. Artículos de cuidado personal (Cepillo para el cabello, gel de cabello, rastrillos, corta uñas, limas, ligas para el cabello, etc.)



9. Botiquín de primeros auxilios (medicamento básico, curitas, algodón, agua oxigenada, gasas, termómetro, etc.)



10. Artículos de limpieza (escoba, trapeador, pinol, cloro, trapos magitel, etc.)



11. Trastes (platos, vasos, cubiertos, etc.) E



El centro de acopio se encuentra en el Canal 28 ubicado en la Av. Carlos Pacheco N° 3 Para mayores informes se pueden comunicar al: (614) 272-4757 (614) 129-9808