Por enésima ocasión niegan a exauditor libertad condicional

Chihuahua.- El Juez de Control Napoleón Raya Valdez negó modificar la prisión preventiva, dentro de la causa penal 2938/2018, al exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores.



En la diligencia celebrada hoy en el Centro de Justicia no compareció el imputado, sino sus abogados defensores, los licenciados Francisco Martínez e Irving Anchondo.



El exservidor público, quien enfrenta cinco causas penales instauradas por la Fiscalía General del Estado, todas por el delito de peculado agravado, ha venido solicitando a los jueces de Control que debido a que el delito por el cual fue detenido hace mas de un año no esta considerado como grave, se le permita enfrentar los procesos en libertad condicional, pagando alguna garantía económica y con restricciones, pero la negativa ha sido contundente de los jueces.



Incluso en la audiencia celebrada apenas el día de ayer, se presentó un informe del Instituto Previos al Juicio en donde se menciona la factibilidad de que Esparza Flores este en libertad condicional, pero los jueces Eduardo Alexis Ornelas y Napoleón Rayas se han negado a otorgarsela, señalando que el imputado no tiene un lugar de residencia definido asimismo cuenta con medios suficientes para evadirse de la acción de la justicia.



El mismo Jesús Esparza dijo este lunes al Juez que en protesta iniciará una huelga de hambre por las injusticias de las cuales está siendo objeto, asimismo se declaró un perseguido político de la administración que encabeza el gobernador Javier Corral Jurado.