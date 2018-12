Protestan contra taxistas piratas y Uber

Chihuahua.- Una multitudinaria caravana de taxistas que reúne a la totalidad de sindicatos en la ciudad y ocho organizaciones, se encuentra preparada para partir a Palacio de Gobierno para manifestar su descontento y exigir a Gobierno del Estado aplique a la letra la Ley de Transporte y elimine lo que denominaron “Taxis Piratas”, en referencia a las aplicaciones Uber y Didi.







Abordo de sus taxis, decenas de ellos partieron desde la División del Norte, hacia la Venustiano Carranza y Aldama, donde enfatizaron que no cerrarán calles, pues es una manifestación contra gobierno, no contra la ciudadanía.



Comentaron que este tipo de servicios de transporte personal sigue estando fuera de la ley pues no se les regula como se hace desde hace años con los taxis a quienes se exige varios requerimientos para circular.



Enfatizaron que esto incluso pone en riesgo a la ciudadanía y refirieron casos como asaltos, venta de drogas o violaciones que estuvieron relacionados con personas afiliadas a la plataforma Uber.



A pesar de que esta no es la primera movilización aseguraron que las autoridades no han tenido acercamientos que deriven en resultados favorables, por lo que continuarán con estas movilizaciones.