Destazó a su perro y lo cocinó en salsa para comérselo

Chihuahua.-Un hombre identificado como Raúl, de 28 años de edad, que aparentemente padece de sus facultades mentales fue asegurado por la policía preventiva de Aldama, luego de que destazó a su perro para comérselo argumentando que tenía hambre.



Cuando la policía llegó al lugar de los hechos encontró al can cortado en cachos dentro de un balde y las costillas las estaba cocinando en un sartén con salsa picante, como si fuera adobo.



Los policías entrevistaron a Raúl y les dijo que él no mató al perro, que se murió solo y posteriormente lo cortó para comérselo, ya que no es la primera vez que cocina un animal.



Fue el viernes pasado cuando un particular llamó a la policía preventiva para informar que al pasar por un cuarto abandonado que se ubica en la calle Camilo Torres alcanzó a ver que un hombre estaba cortando un perro y cocinándolo en una fogata.



Los policías atendieron el reporte y al llegar al lugar aseguraron a quien identificaron como Raúl, de 28 años de edad.



Los agentes corroboraron que se trataba de un perro destazado y que en ese momento estaba siendo cocinado.



Raúl fue asegurado y trasladado al DIF Municipal para que se hicieran cargo de él y le dieran de comer.



Seguridad Pública de Aldama informó que Raúl padece de sus facultades mentales y se la pasa vagando acompañado de algunos perros.



La autoridad consideró que posiblemente Raúl tenía hambre y por eso lo destazó para comérselo.