Publicarán pesquisas de bebé abandonada

Chihuahua.- La Procuraduría del Menor y la Familia publicará pesquisas sobre la bebé localizada la noche del pasado martes con el objetivo de que la madre o algún familiar pueda acudir a reclamarla y si en un plazo de 30 días eso no sucede, la niña sería dada en adopción, explicó el titular de la dependencia César Juárez.



“Estamos obligados por ley a la publicación de pesquisas a efecto de que aparezcan la madre o familiares para reclamar a la niña, una vez que la Fiscalía nos informe cómo va la situación que pudiera ser de índole penal o no. Si en esos 30 días que la ley nos confiere a nosotros para hacer la publicación, no aparece algún familiar o hay alguna situación de medida por la Fiscalía tendremos que registrarla como “expósito” y posteriormente podría colocarse en adopción con alguna familia. Lo más importante siempre es proteger los derechos de la pequeña y entre otros se incluyen el derecho a una identidad y a una familia”, enfatizó el entrevistado.



*Expósito es el recién nacido "expuesto", es decir, sometido a "exposición"; que ha sido abandonado o entregado por sus padres a instituciones de beneficencia.