Bebé abandonada podría ser puesta en adopción

Chihuahua.- La bebé encontrada la noche del martes pasado en las calles de la colonia Cima podría ser dada en adopción si dentro de un mes ningún familiar la reclama.



La pequeña, con dos días de nacida, fue abandonada por una persona de identidad desconocida alrededor de las ocho de la noche, cerca de la Ciudad Deportiva.



Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) la trasladaron al Hospital Infantil, donde permanece en una incubadora.



La Procuraduría del Menor y la Familia publicará pesquisas sobre la recién nacida, informó César Juárez, titular de la dependencia.



“Estamos obligados por ley a la publicación de pesquisas a efecto de que aparezcan familiares para reclamar a la niña. Si en 30 días [...] no aparece algún familiar, o hay alguna situación de medida por la Fiscalía [General del Estado], tendremos que registrarla como ‘expósito’ y posteriormente podría colocarse en adopción con alguna familia”, explicó.



Autoridades estatales confirmaron que el estado de salud de la niña se encuentra estable, luego de que se le realizaron los análisis en el Hospital Infantil. Juárez informó que la niña abandonada deberá ser dada de alta en el nosocomio para que después la canalicen al albergue del DIF estatal.



“En cuanto esto suceda, empezaremos a ver el entorno jurídico. Al momento no tenemos ningún dato respecto a si la niña nació en algún hospital o no; eso lo tendrá que determinar la Fiscalía.



Nuestra visión y obligación es cuidarla”, mencionó Juárez, quien desconoció cuánto tiempo podría pasar la niña en el Hospital Infantil.



Personal de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (UNNA) de la DSPM fueron quienes atendieron un llamado de auxilio al 9-1-1, cuando ciudadanos se percataron de la recién nacida abandonada.



Luego de ser trasladada al hospital, personal médico determinó que la menor debería permanecer bajo observación para eliminar la posibilidad de cualquier afectación tras permanecer a la intemperie, ya que contaba con pocas defensa en su organismos por ser recién nacida.