Pide Cocentro evitar más bloqueos viales en el Centro

Chihuahua.- Los bloqueos perpetrados a las calles de la zona centro, hacen más daño al comercio organizado que el mismo ambulante, consideró ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Joan Sarroca.



El líder del comercio establecido del Centro Histórico pidió a las autoridades competentes evitar el estrangulamiento de la vía publica, como sucedió el lunes y martes a cargo de grupo de taxistas.



Apuntó que la presencia de más de cien puestos semifijos en el corredor comercial de La Libertad, Plaza de Armas y calles aledañas, no le pegó tan directo a las ventas de los comercios establecidos “porque estas son buenas fechas”.



A partir de El Buen Fin hasta el Día de Reyes, son buenas fechas para el comercio de la ciudad, y no tiene reportada pérdidas en ventas de los comerciantes de la zona centro.



Precisó que aunque sí debe afectar el ambulante en estas fechas, en algún grado a las operaciones del comercio, no se tiene medido, “pero tampoco no es algo que mate nuestras ventas porque es una buena fecha para nosotros”.



Joan Sarroca subrayó que lo que sí afecta mucho son los cierres que se tuvieron en los últimos días en la zona centro, lo cual estrangula mucho el tráfico.



Observó que de por sí, la gente dice que se batalla mucho para llegar al centro y circular, con los bloqueos eso se complica aún más.



Finalmente insistió que los bloqueos sí afectan bastante y más porque se genera la idea de que es difícil llegar al centro.