¿Cuántos perros se habrá comido Raúl?

Chihuahua, Chih.- Nadie sabe cuantos perros destazó y se comió Raúl en la ciudad de Aldama. Un vecino asegura que este joven, quien padece de sus facultades mentales, siempre traía canes con él, pero de repente se le desaparecían.



El pasado viernes, un particular llamó a la policía para informar que un joven había destazado un perro y lo estaba cocinando para comérselo, en una casa abandonada ubicada en la calle Camilo Torres.



La persona que reportó los hechos comentó que le extrañó que Raúl no trajera uno de los perros que acostumbran seguirlo, por lo que se asomó al lugar que habita y lo vio cuando estaba cocinado al animalito.



“Ahorita es un perro, pero después, no sé, a la mejor puede ser que se le antoje comerse un niño. Yo tengo nietos aquí cerca”, aseguró el testigo.



El declarante mencionó que hace tiempo cuando Raúl vivía con su familia, la abuela le tiró un perro que tenía destazado en el refrigerador.



También comentó que en una reciente plática con Raúl, le dijo que le habían atropellado una perrita y que se la había tenido que comer.



El informante aseguró que en los últimos meses se dio cuenta que algunos de los perros que seguían a Raúl desaparecieron. “Me quedaba pensando dónde estaban los perros, pero nunca le pregunté, hasta ahora que me acerqué (a la casa) y fue lo que yo pensaba, se los comía”, señaló.



“Raúl es como una persona que no le hace daño a nadie, muy noble, no es agresivo, pero esto cambia todo”, finalizó el entrevistado.