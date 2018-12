Pierde exauditor tres kilos por huelga de hambre en el Cereso

Chihuahua.- A cinco días de que el ex auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, inició una huelga de hambre en el interior del Cereso de Aquiles Serdán, en demanda por la persecución política que dijo, enfrenta él y su familia, su estado de salud se ha ido mermando, reportaron hoy sus abogados.



“Su estado de salud se ha mermado pero permanece estable, sus niveles de glucosa están estables, sin embargo al día de hoy ya presenta presión sanguínea baja, específicamente TA 80/60, ha perdido tres kilos de peso ya que únicamente está tomando agua y electrolitos”, indicó Irving Anchondo.



Expresó que el exauditor presenta zumbido en los oídos, dolor de cabeza y algunos calambres, pero en general está bien; que el personal médico del Cereso lo está monitoreando pero, respecto a la hernia hiatal y esofagitis que presenta no le ha sido proporcionada atención médica alguna, a pesar de que lleva dieciocho meses recluido en dicho centro penitenciario.



Contrario a lo expresado el pasado jueves por la vocera del Cereso estatal, Alejandrina Saucedo, en entrevista con un medio televisivo, en el sentido de que "no presenta alguna enfermedad grave o problemas serios, minimizando su condición en el sentido de que únicamente se trata de problemas gástricos, que se le han proporcionado alimentos, sin embargo, ya es decisión de él si los toma o no; pero lo cierto es que Esparza no ha recibido atención adecuada en relación a su padecimiento ya indicado, con lo que la autoridad penitenciaria está violando el derecho humano de acceso a la salud de dicha persona", subrayó el abogado.